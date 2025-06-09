Более 31 млн рублей получат 19 муниципальных образований на создание площадок для коммунальных отходов

19 муниципальных образований Рязанской области получат в общей сложности чуть более 31 млн рублей субсидий для создания площадок накопления твердых коммунальных отходов. Таковы итоги конкурсного отбора проведенного Министерством ТЭК и ЖКХ региона.

В числе получателей субсидий 6 сельских поселений Рыбновского района, Рязанский муниципальный район и 3 сельских поселения в его составе, по 2 сельских поселения из Пронского и Сараевского районов. Также средства будут выделены Александро-Невскому и Сапожковскому городским поселениям, Павелецкому городскому поселению в Скопинском районе, Ермишинскому и Кадомскому муниципальным районам.

Работа по оборудованию контейнерных площадок в муниципалитетах начнется уже в ближайшее время.