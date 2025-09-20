Более 3000 рязанцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

В Рязанской области состоялся ежегодный Всероссийский массовый забег «Кросс нации», организованный в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Его участниками стали более 3000 жителей региона.

Легкоатлетический забег «Кросс нации» является самым массовым в стране. Он проводится ежегодно Минспортом России и Всероссийской федерацией легкой атлетики, объединяя около 1,5 миллионов жителей России. В этом году состязания были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В регионе акция состоялась в ряде муниципальных образований. Центральной площадкой стал Лесопарк г. Рязани. Были организованы две дистанции: 1 км – для самых юных легкоатлетов в возрасте младше 9 лет и 4 км – для молодежи и взрослых. В целом в областном центре кросс пробежали около 1200 спортсменов.

Победу в детском забеге на дистанции 1 км одержали учащаяся школы №29 г. Рязани Ева Жаворонкова и воспитанник рязанской СШОР Центрального спортивного комплекса Егор Фокин. Самыми юными участниками соревнований стали пятилетние Ксения Гориславская и Дмитрий Пронин.

Лучшими спортсменами в своих возрастных категориях, пробежавшими 4 км, признаны представитель РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова Сергей Поздновский, воспитанница СШОР «Олимпиец» Мария Халимова, учащаяся школы №59 г. Рязани Юлия Анкудинова и студент рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Павел Персиков.

Специальными призами «Самый опытный участник» награждены 76-летние Валентина Червоная и Владимир Спорыхин. Семья Прониных из Рязани признана самой спортивной: в забеге приняли участие сразу три поколения.

