Более 300 растений высадили в Рязани, скоро в городе появятся вербена и тимьян

На зеленой зоне по Московскому шоссе и на площади Свободы сотрудники МКУ «Управление по делам территории» совместно с администрацией города высадили более 300 растений.

Клумбу на площади Свободы украсят еще 450 растений – кусты можжевельника, белой сирени, белые розы, кизильник. Новые клумбы появятся в Чкаловском сквере, Октябрьском сквере, Мамином сквере, на кругу Васильевского проезда и на ул. Станкозаводская (напротив детской библиотеки).

В Рязани также высадят новые виды растений, выращенные в теплицах МКУ «УДТ» – вербену, годецию, иберис, тимьян, традесканцию, астру, тагетис и бегонию.

«Всего в весенне-летний сезон город украсят более миллиона цветов», – отметил глава администрации города Виталий Артемов.