Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки

В Рязани 25-летнюю девушку подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.
Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.
При ней было обнаружено более 300 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в контейнерах находится 152 грамма синтетического наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
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