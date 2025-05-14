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Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки

Анастасия Мериакри

В Рязани 25-летнюю девушку подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.

При ней было обнаружено более 300 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в контейнерах находится 152 грамма синтетического наркотического средства.

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Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.
Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.
Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.
Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.

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