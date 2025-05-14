Более 300 пакетов с наркотиком изъяли у рязанки

В Рязани 25-летнюю девушку подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Оперативники УНК получили информацию, что 25-летняя девушка планирует заложить по территории города большое количество контейнеров с наркотическим веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали рязанку.

При ней было обнаружено более 300 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в контейнерах находится 152 грамма синтетического наркотического средства.

Реклама

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.