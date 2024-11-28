Более 300 километров прошли волонтеры в поисках пропавшей пенсионерки из Сараевского района

В деревне Красный озерок (большой) Сараевского района с 23 ноября ищут пропавшую Тамару Николаевну Голубенко. 70-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Подробности ее поисков рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Тот день, когда пропала пенсионерка, был дождливый и ветреный. Тамара Николаевна заблудилась в сумерках. Искать ее начали 24 ноября. За три дня 23 добровольца прошли более 300 километров. Для поиска женщины использовали два квадрокоптера.

Отмечается, что большую помощь оказывают кинологи ДКО «ПОИСК-62», волонтеры поисково-спасательного отряда “Мещера”, сотрудники полиции, а также родные и соседи пропавшей. Несмотря на общий усилия, пока пенсионерку так и не нашли.