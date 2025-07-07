Более 3 тысяч рязанцев, которые являются почетными донорами, получат выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о ежегодной денежной выплате гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

Звание «Почетный донор России» и соответствующий нагрудный знак присваиваются гражданам, на регулярной основе безвозмездно сдающим кровь и ее компоненты (40 и более раз). Жителям с такой наградой предоставляется ежегодная денежная выплата, размер которой в 2025 году составляет 18 тысяч 207рублей 64 копейки. Также почетные доноры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередную медпомощь, первоочередное приобретение льготных путевок на лечение. Аналогичные льготы и выплаты получают обладатели звания «Почетный донор СССР».

Сейчас в Рязанской области выплату получают свыше 3,2 тысяч человек. Соответствующее заявление на предоставление этой меры поддержки можно подать в ближайшем отделе соцзащиты, МФЦ и на портале «Госуслуги».