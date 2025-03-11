Более 3 миллионов сокрыл директор рязанского предприятия, по версии СК

В Рязани директор предприятия подозревается в совершении налогового преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Директора предприятия по производству верхней одежды подозревают в сокрытии денежных средств организации. За счет похищенных денег должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

По данным следствия, директор предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, используя распорядительные письма, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 3,5 млн рублей.

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Возбуждено уголовное дело. Следствием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.