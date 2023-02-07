Более 290 млн рублей получит Рязанская область на благоустройство территорий муниципалитетов

На благоустройство городов Касимов, Михайлов, Спас-Клепики и села Ижевское Спасского района Рязанской области в 2023 году выделят 290 млн 800 тысяч рублей. Предусмотрено и софинансирование из областного и местного бюджетов.

Распоряжение о распределении трансфертов регионам подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Средства пойдут на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях.

В Касимове реализуют первый этап проекта «Слияние времен: ансамбль площади Соборная». Как ожидается, здесь появятся мультиформатная зона активностей со смотровой площадкой и фонтан. В планах – устройство наружного освещения и видеонаблюдения, а также озеленение территории.

В Михайлове облагородят центр города – площадь Ленина и улицу им. Маршала Ф.И. Голикова. Здесь должны появиться пешеходные зоны, малые архитектурные формы, детские игровые площадки, пергола, амфитеатр с навесом и памятник кружевнице. Запланированы также освещение и озеленение.

В Спас-Клепиках благоустроят улицы Просвещения и Свободы. Как ожидается, реконструируют пешеходные зоны, благоустроят два сквера, сделают автопарковки. Появятся ярмарочная площадь и площадь перед Туристическим информационным центром с мощением, установкой навигационной стелы и реорганизацией торговой зоны.

В Ижевском сельском поселении работы пройдут на улице Красной. Здесь создадут многофункциональную молодёжную площадку с амфитеатром, памп-треком и спортплощадками. Появятся фестивально-событийная зона со смотровой вышкой, террасой для кейтеринга и наружным освещением, а также рекреационная зона с многофункциональным ярмарочным павильоном.