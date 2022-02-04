Более 260 тысяч пенсионеров Рязанской области в феврале получат проиндексированные пенсии до 8,6%

Отделение ПФР по Рязанской области сообщило, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Страховые пенсии 266 тысяч рязанских пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в Рязанской области увеличилась в среднем на 1,1 тыс. рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 16 851 рубль.

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У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.