Более 26 тысяч чернобыльских выплат получила женщина обманным путем

Жительницу Кораблинского района 47 лет обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Проживая в Рязани, женщина в 2001 году зарегистрировалась в селе Троица в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2004 году она обратилась в Пенсионный фонд РФ, не называя реального места своего проживания. Таким образом она получила денежную компенсацию в размере более 26 тысяч рублей за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.

Возбуждено уголовное дело. Его направили в мировой суд для рассмотрения по существу.