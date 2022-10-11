Более 2500 рязанцев приняли участие в бонусной программе Почты России и сэкономили деньги

За год в Рязанской области 2546 человек стали участниками бонусной программы поощрения отправителей посылок. Почта России начислила им более 965 000 рублей бонусами, которые клиенты уже почти полностью потратили на следующие отправления.

Почта запустила бонусную программу в 2021 году. Оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты могут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом одного рубля.

Бонусная программа особенно востребована теми, кто часто отправляет посылки: это и обычные люди, и предприниматели, торгующие в социальных сетях, и те, кто продаёт товары через онлайн-сервисы с объявлениями.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо зайти в раздел «Личный кабинет», указать ваш адрес и в настройках профиля или в процессе оформления отправки посылки нажать кнопку «Подключить бонусную программу».

В программу входит доставка по России экспресс-отправлений (EMS), посылок 1 класса и нестандартных посылок. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. Один бонус равен одному рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.

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