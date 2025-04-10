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Армия и СВО

Более 250 рязанцев зарегистрировались на второй поток кадровой программы «ГЕРОИ62»

Валерия Мединская

Более 250 рязанцев зарегистрировались на второй поток кадровой программы «ГЕРОИ62». Из них 22 человека награждены орденом Мужества, сообщает ТКР.

Напомним, программа «ГЕРОИ62» запущена в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС и ведущими вузами региона. Она нацелена на участников и ветеранов СВО, которые хотят обучиться навыкам для работы на управленческих должностях в госорганизациях.

Первый поток уже сформирован. Приём заявок на второй поток завершился 4 апреля. Скоро начнётся оценка кандидатов для участия в программе.

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