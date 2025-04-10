Более 250 рязанцев зарегистрировались на второй поток кадровой программы «ГЕРОИ62». Из них 22 человека награждены орденом Мужества, сообщает ТКР.

Напомним, программа «ГЕРОИ62» запущена в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС и ведущими вузами региона. Она нацелена на участников и ветеранов СВО, которые хотят обучиться навыкам для работы на управленческих должностях в госорганизациях.

Первый поток уже сформирован. Приём заявок на второй поток завершился 4 апреля. Скоро начнётся оценка кандидатов для участия в программе.