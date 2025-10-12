Более 2000 рязанцев приняли участие в 45-м фестивале «Есенинский пробег»

11 октября в Лесопарке Рязани прошел областной фестиваль бега «Есенинский пробег», приуроченный к 130-летию со дня рождения С.А. Есенина. Это событие стало 45-м по счету и собрало множество участников.

Старт забегу дал Виталий Шабанов, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области. Также с напутствием выступили глава администрации Рыбновского района Елена Минкова и участник программы «ГЕРОИ62», ветеран СВО Николай Тимофеев.

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в полумарафоне. Среди них были дети, представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Победителями на главной дистанции — полумарафоне 21 км — стали Константин Вершинин из Санкт-Петербурга (время 1:08:54) и рязанская спортсменка Надежда Сизова (время 1:14:52). Виталий Данилов, паралимпиец и член национальной сборной по керлингу на колясках, был отмечен специальным призом за участие в полумарафоне. Для детей были организованы забеги на 1 и 2,5 км.

Фестиваль проводится с 1980 года и ежегодно привлекает любителей и профессионалов из Рязани и других регионов России.

Возрастное ограничение 6+.