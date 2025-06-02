Более 2000 детей со всей России ежегодно проходят лечение в противотуберкулёзном диспансере «Кирицы»

Более двух тысяч детей со всей страны ежегодно проходят лечение в детском противотуберкулёзном диспансере «Кирицы». Это один из трёх диспансеров в стране с такой специализацией. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.
В санатории созданы все условия для восстановления детей с внелёгочными формами туберкулёза. Заболевание в такой форме не заразно и не представляет опасности для окружающих, но требует лечения и реабилитации.
В диспансере есть физиокабинеты, отдельная водолечебница, грязелечение, массаж, ЛФК и многое другое. Работает школа, есть спортплощадка, каток, терренкуры и пляж.
Усадьба фон Дервиза, в стенах которой располагается санаторий, была построена в конце XIX века по проекту знаменитого архитектора Ф.Шехтеля. Само здание и природа здесь невероятно красивы.
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