Более 2000 детей со всей России ежегодно проходят лечение в противотуберкулёзном диспансере «Кирицы»

Более двух тысяч детей со всей страны ежегодно проходят лечение в детском противотуберкулёзном диспансере «Кирицы». Это один из трёх диспансеров в стране с такой специализацией. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

В санатории созданы все условия для восстановления детей с внелёгочными формами туберкулёза. Заболевание в такой форме не заразно и не представляет опасности для окружающих, но требует лечения и реабилитации.

В диспансере есть физиокабинеты, отдельная водолечебница, грязелечение, массаж, ЛФК и многое другое. Работает школа, есть спортплощадка, каток, терренкуры и пляж.

Усадьба фон Дервиза, в стенах которой располагается санаторий, была построена в конце XIX века по проекту знаменитого архитектора Ф.Шехтеля. Само здание и природа здесь невероятно красивы.

«В этом году санаторий передан из федерального ведения в подчинение РязГМУ. Последний раз здание ремонтировали в 2011 году. Вместе с университетом подготовим план развития комплекса на несколько лет. Также сейчас вход на территорию усадьбы практически закрыт для экскурсий, что не совсем правильно. Надо продумать, как организовать посещение для экскурсионных групп, не мешая при этом детям», — отметил Павел Малков.