Более 200 пар решились на партнерские роды в Рязанском перинатальном центре в 2025 году

С января по май 2025 года в Рязанском перинатальном центре более 200 пар родителей были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления малыша как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Для родов вместе с партнером в перинатальном центре есть все необходимое: индивидуальные родзалы, позволяющие находится вашей паре отдельно от других пациенток. Здесь проводятся как самостоятельные роды с партнёром, так и партнёрское кесарево сечение.

В качестве партнёра на родах, согласно ФЗ N° 323, может выступать «отец ребёнка или иной член семьи», и его присутствие на родах в Перинатальном центре бесплатно.

У партнёра должно быть: желание и добровольное согласие участвовать в партнёрских родах, флюорография органов грудной клетки давностью не более 6 месяцев (или рентген, или КТ органов грудной клетки), сменная чистая одежда (любая, которая удобна, кроме шорт, ноги должны быть закрыты), сменная обувь, индивидуальный набор: маска, халат, шапочка.