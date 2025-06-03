Вторник, 3 июня, 2025
22.4 C
Рязань
Семья и отношения

Более 200 пар решились на партнерские роды в Рязанском перинатальном центре в 2025 году

Анастасия Мериакри

С января по май 2025 года в Рязанском перинатальном центре более 200 пар родителей были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления малыша как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Для родов вместе с партнером в перинатальном центре есть все необходимое: индивидуальные родзалы, позволяющие находится вашей паре отдельно от других пациенток. Здесь проводятся как самостоятельные роды с партнёром, так и партнёрское кесарево сечение.

В качестве партнёра на родах, согласно ФЗ N° 323, может выступать «отец ребёнка или иной член семьи», и его присутствие на родах в Перинатальном центре бесплатно.

У партнёра должно быть: желание и добровольное согласие участвовать в партнёрских родах, флюорография органов грудной клетки давностью не более 6 месяцев (или рентген, или КТ органов грудной клетки), сменная чистая одежда (любая, которая удобна, кроме шорт, ноги должны быть закрыты), сменная обувь, индивидуальный набор: маска, халат, шапочка.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Новости России

Стали известны детали закладки взрывчатки на мосту под Брянском

По информации источника, мост проверяли 30 мая, тогда ничего подозрительного специалисты не нашли. Следовательно, взрывчатку установили 31 числа, в ночь на 1 июня она сдетонировала. 
Новости России

Что творится за ширмой: Азаров раскрыл правду о переговорах в Стамбуле

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле были далеки от реального диалога и мира, больше напоминая "обмен документами", заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров

Последние новости

Происшествия

Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.
Общество

Декада льготной подписки началась в Рязанской области

Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области сообщает о старте Всероссийской декады льготной подписки, которая проходит с 3 по 13 июня.
Правительство

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области: какие решения приняты 3 июня

В 2025 году, как и в прошлом, будет построено ФАПов больше, чем определено изначально: 22 объекта вместо 12 запланированных.
Общество

Деревья опиливают на территории кардиодиспансера в Рязани

При поддержке благотворителей занялись опиловкой старых больных деревьев. При сильном ветре они могли представлять угрозу
Медицина

Врачи ОДКБ спасли ребенка, который попал под машину на велосипеде с неисправными тормозами

Восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Юный велосипедист любит скорость. Но на пути возникает неожиданное препятствие – машина.
Спорт

Опубликована программа забега, посвященного Дню России

Жителей Рязани приглашают принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Забег, посвященный Дню России», которое состоится 11 июня в Мемориальном парке.
Транспорт и дороги

Самый проблемный участок региональной дороги Ухолово – Ясенок – Ибердский планируют отремонтировать в 2025 году

Продолжается ремонт въездных трасс, в частности, на направлении «Тамбов – Шацк». Школьные маршруты являются приоритетом при формировании плана по ямочному ремонту.
Общество

В соцсетях распространяются фейки о ЧС в Рязанской области

Жители Рязанской области столкнулись с ложной информацией, активно распространяемой через закрытые аккаунты и паблики.