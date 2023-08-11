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Более 20 тыс. российских казаков стали участниками спецоперации

7info

Свыше 20 тыс. человек из российского казачества принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«В настоящее время российским казачеством сформировано 15 отрядов БАРС (боевого армейского резерва страны). Все они принимают участие в СВО. Общее количество участников с учетом ротации превышает 20 тыс. человек. Из них 1621 казак уже представлен к государственным наградам за участие в операции. Убежден, что резервы российского казачества в деле защиты Родины неисчерпаемы», — рассказал Баринов.

Всего в РФ действует 12 казачьих войск, внесенных в государственный реестр казачьих обществ. Численность реестрового казачества в России составляет примерно 150 тыс. человек, значительная часть которых прямо или косвенно участвует в СВО, добавил глава ФАДН.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ФАДН «Известиям»:

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