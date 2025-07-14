Более 20 иностранных граждан, проживающих в Рязанской области, нарушили правила пребывания в России

За прошедшие пятницу и выходные дни с 11 по 13 июля в Рязанской области полицейские провели очередной рейд по контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД России.

Сотрудники полиции выявили 38 административных правонарушений. 25 административных протоколов составлено на иностранных граждан: 22 из них — в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 2 — в связи с нарушением срока обращения за выдачей патента, 1 — за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Нарушители должны выплатить штраф. По закону суд может выдворить за пределы Российской Федерации.