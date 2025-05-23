Более 20 га полосы отвода освободили железнодорожники от сорняков в Рязанской области

Железнодорожники освободили от сорной растительности 22 га полосы отвода в Рязанской области.
Сезонные работы, которые начинаются с наступлением стабильной теплой погоды, направлены на обеспечение безопасности движения. Железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок.
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