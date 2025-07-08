Более 2 млн рублей за сутки перевели три рязанки мошенникам

Три жительницы Рязани за сутки потеряли в сумме около 2 миллионов 350 тысяч рублей в результате действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

За 7 июля в отделах МВД России по Советскому, Октябрьскому и Железнодорожному районам Рязани зарегистрировано 3 факта телефонного мошенничества. В совокупности рязанки потеряли около 2 миллионов 350 тысяч рублей.

Злоумышленники представлялись потерпевшим операторами сотовой связи, которые предлагали продлить договор на использование сим-карты. Специалист портала Госуслуг убеждал рязанку во взломе личного кабинета. Работник «Центробанка» сообщил, что неизвестные по поддельной доверенности от имени гражданина пытаются оформить кредит.

Мошенники убедили своих жертв назвать код из пришедшего смс, запугивали их, что деньги граждан под угрозой, и говорили о необходимости перевода денег на «безопасные» или «специальные» счета. Все заявители были наслышаны о различных схемах обмана, однако при разговоре с мошенниками не проявили критичность мышления.

В результате психологического давления 37-летняя женщина перевела 408 тысяч рублей, 24-летняя рязанка – 833 тысячи рублей, а 23-летняя потерпевшая – 1 миллион 108 тысяч рублей. Денежные средства являлись как личными накоплениями, так и взятыми в кредит.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».