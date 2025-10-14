Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

По коллективному обращению работников, которые не получили заработную плату, Государственная инспекция труда в Рязанской области провела внеплановую проверку организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником на сумму более двух миллионов рублей.

«В результате принятых Государственной инспекцией труда в Рязанской области мер права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме с учетом соответствующей денежной компенсации», — сообщила Зоя Мирохина, руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.