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Происшествия

Более 2 млн перевел житель Рязанской области мошеннику, представившемуся майором силового ведомства

Анастасия Мериакри

Телефонный мошенник в форменной одежде силовика выманил у пенсионера из Сасова 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Мошенник по телефону сообщил 75-летнему жителю Сасово, что его личный кабинет на «Госуслугах» был взломан, из-за чего появилась угроза оформления на пенсионера кредитов и хищения с его банковского счета денежных средств. По видеосвязи пенсионеру позвонил неизвестный в форменной одежде, представившись майором силового ведомства, и продолжил психологическое давление. Пенсионер обналичил в банке 2 миллиона 300 тысяч рублей и перечислил их по указанным реквизитам на «безопасный» счет.

Мужчина написал заявление в МО МВД России «Сасовский». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведётся следствие. Отмечается, что пенсионер был хорошо проинформирован по всем уловкам мошенников, однако страх потери денег оказался сильнее.

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