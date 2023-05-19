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Более 18 тысяч рязанских семей получают ежемесячные выплаты на детей до 17 лет

7info7

Отделение соцфонда в Рязанской области назначило пособия на детей от 0 до 17 лет 18 тысячам родителей. Средства выплачивают на 33 тысячи детей.

Как рассказали в ведомстве, подавляющее большинство получателей (98%) получают выплаты на карты МИР. Это самый быстрый способ. Для назначения пособия нужно подать заявление через портал Госуслуг, в котором заявитель сам выбирает способ получения средств. Остальные сведения поступят в рамках межведомственного взаимодействия.

Единое пособие выплачивается по третьим числам каждого месяца.

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