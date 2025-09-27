Суббота, 27 сентября, 2025
9.3 C
Рязань
Общество

Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН

Анастасия Мериакри

В Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников. От имени Губернатора Павла Малкова их приветствовал заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун.

Участниками церемонии стали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, представители региональных министерств, правоохранительных органов, духовенства, ветераны службы. 

Клятву на верность Родине дали более 170 курсантов из 68 регионов страны. От имени Губернатора Павла Малкова первокурсников поздравил заместитель Председателя Правительства региона – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«Вы сделали важный шаг в жизни, поступив в Академию Федеральной службы исполнения наказаний России – это знаменательное событие не только определяет ваше будущее, но и возлагает на вас большую ответственность перед обществом. Вы выбрали путь, который требует высокой дисциплины, моральной стойкости. Успехов в учебе и мудрости в принимаемых решениях!», — сказал Павел Супрун.

Также к собравшимся обратился начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, который подчеркнул, что в настоящее время более 30 тысяч выпускников вуза с честью выполняют свой служебный долг по защите прав и законных интересов граждан и государства.

Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. В их честь был дан троекратный оружейный салют. 

Новой традицией этого года стало возложение цветов к стеле с именами сотрудников вуза — участников Великой Отечественной войны, состоялись показательные выступления парадного расчета барабанщиц.

Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Последние новости

Новости Касимова

В Касимове начался отопительный сезон

В первую очередь тепло получат социальные объекты, такие как школы и детские сады.
Происшествия

Женщина сломала ключицу, спасаясь от пожара в Рязанской области

Все жильцы успели покинуть здание, но одна из женщин упала и получила перелом ключицы. Ее госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Власть и политика

В 2026 году начнётся капитальный ремонт вокзала Рязань-1 — Павел Малков

Недавно открыли новый сквер со стелой около вокзала Рязань-2, и появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом.
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Московском шоссе в Рязани

Происшествие произошло на Московском шоссе на перекрестке около Дворца торжеств. Столкнулись три автомобиля.
Новости России

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом и высказался о «Томагавках»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения о поставках вооружения
Новости России

«Лабубу» вышли из моды: продажи популярных игрушек рухнули в три раза

Если ранее покупатели приобретали сразу несколько «Лабубу» или целые партии, то сейчас их берут значительно реже, в основном по одной штуке.
Происшествия

Мужчина погиб в результате пожара на Московском шоссе в Рязани

В 13:43 произошел пожар на Московском шоссе в Рязани. Загорелось металлическое здание размером 10 на 8 метров.
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении в Рязанской области

После столкновения «Гранта» отлетела в сторону, где были припаркованы другие машины. Они не получили повреждений.