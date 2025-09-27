Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН

В Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников. От имени Губернатора Павла Малкова их приветствовал заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун.

Участниками церемонии стали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, представители региональных министерств, правоохранительных органов, духовенства, ветераны службы.

Клятву на верность Родине дали более 170 курсантов из 68 регионов страны. От имени Губернатора Павла Малкова первокурсников поздравил заместитель Председателя Правительства региона – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«Вы сделали важный шаг в жизни, поступив в Академию Федеральной службы исполнения наказаний России – это знаменательное событие не только определяет ваше будущее, но и возлагает на вас большую ответственность перед обществом. Вы выбрали путь, который требует высокой дисциплины, моральной стойкости. Успехов в учебе и мудрости в принимаемых решениях!», — сказал Павел Супрун.

Также к собравшимся обратился начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, который подчеркнул, что в настоящее время более 30 тысяч выпускников вуза с честью выполняют свой служебный долг по защите прав и законных интересов граждан и государства.

Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. В их честь был дан троекратный оружейный салют.

Новой традицией этого года стало возложение цветов к стеле с именами сотрудников вуза — участников Великой Отечественной войны, состоялись показательные выступления парадного расчета барабанщиц.