Вторник, 15 апреля, 2025
14.3 C
Рязань
Рязанская ВДНХ, фото: Ростелеком
Экология, природа, животные

Более 1500 многолетних растений высадят на Рязанской ВДНХ

Анастасия Мериакри

Более 1500 многолетних растений будет высажено на Рязанской ВДНХ уже в мае. Об этом сообщается в группе площадки ВКонтакте.

Ели, ивы, дёрен, липы, кусты сирени, спирея, клёны и гортензии – все растения будут готовы к высадке уже к началу следующей недели. Позднее, в мае, начнут оформлять клумбы сезонными однолетниками.

Для того, чтобы нарядные клумбы радовали наших гостей как можно дольше, на ВДНХ организовали систему подключения к воде в локациях у зелёных зон. Это позволит равномерно орошать каждый цветок и куст на нашей площадке.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.