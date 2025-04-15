Более 1500 многолетних растений высадят на Рязанской ВДНХ

Более 1500 многолетних растений будет высажено на Рязанской ВДНХ уже в мае. Об этом сообщается в группе площадки ВКонтакте.

Ели, ивы, дёрен, липы, кусты сирени, спирея, клёны и гортензии – все растения будут готовы к высадке уже к началу следующей недели. Позднее, в мае, начнут оформлять клумбы сезонными однолетниками.

Для того, чтобы нарядные клумбы радовали наших гостей как можно дольше, на ВДНХ организовали систему подключения к воде в локациях у зелёных зон. Это позволит равномерно орошать каждый цветок и куст на нашей площадке.