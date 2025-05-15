Более 150 маленьких рязанцев получили травмы от укусов животных с начала года

С января 2025 года в травмпункт ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой в Рязани обратились 152 ребёнка, получивших укусы от домашних, безнадзорных и диких животных. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.

Для сравнения: в течение всего 2024 года таких случаев было зафиксировано около 600.

По словам заведующего травмпунктом Романа Барышникова, около 50% животных, причастных к укусам, имеют статус «неизвестных». Это серьёзно затрудняет медицинскую помощь пострадавшим детям, так как основная угроза — заражение бешенством.

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«Если животное известно и за ним установлен ветеринарный надзор, ребёнку назначается условный курс вакцинации. Если животное неизвестно — пациент получает полный курс профилактики бешенства: шесть прививок — в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни», — поясняет Роман Барышников.

Бешенство — не единственное последствие укусов. Часто фиксируются раны и ссадины на лице, шее, спине, животе, руках и ногах. Любая часть тела может пострадать. Кроме того, всегда существует риск развития гнойно-воспалительных процессов.

Среди животных, ставших причиной травм, встречаются собаки, кошки, хомяки, ежи и даже ондатра. Но чаще всего причиной обращений становятся собаки без хозяев.

«Родители нередко рассказывают, что просто шли по улице, когда вдруг из-за угла выбежала неизвестная собака, укусила ребёнка и сразу скрылась», — говорит заведующий травмпунктом.

Хотя предсказать каждую ситуацию невозможно, специалисты рекомендуют обучить детей основным правилам безопасности при контакте с животными:

Если видишь незнакомую собаку — не пытайся её гладить.

Не подходи близко к любому незнакомому животному, не трогай, не корми и не бери на руки.

Диких животных следует обходить стороной и ни в коем случае не приближаться к ним.