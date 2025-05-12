Более 15 тысяч школьников напишут ГИА в 2025 году в Рязанской области

В региональном министерстве образования прошло заседание межведомственной рабочей группы по проведению ГИА-2025 в Рязанской области.
И. о. министра образования региона Ольга Васина отметила полную готовность учреждений образования к проведению итоговой аттестации в 2025 году. Кампания охватит свыше 11,5 тысяч девятиклассников и более 4,3 тысяч выпускников 11 классов. Экзамены пройдут в 225 пунктах (ППЭ): 153 пункта созданы на базе школ, 72 – на дому. Для обеспечения проведения ГИА задействовано около 7 тысяч работников ППЭ.
Все пункты ГИА оснащены видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи. Для обеспечения объективности проведения на экзаменах будут присутствовать общественные наблюдатели.
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