Более 15 тысяч школьников напишут ГИА в 2025 году в Рязанской области

В региональном министерстве образования прошло заседание межведомственной рабочей группы по проведению ГИА-2025 в Рязанской области.

И. о. министра образования региона Ольга Васина отметила полную готовность учреждений образования к проведению итоговой аттестации в 2025 году. Кампания охватит свыше 11,5 тысяч девятиклассников и более 4,3 тысяч выпускников 11 классов. Экзамены пройдут в 225 пунктах (ППЭ): 153 пункта созданы на базе школ, 72 – на дому. Для обеспечения проведения ГИА задействовано около 7 тысяч работников ППЭ.

Все пункты ГИА оснащены видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи. Для обеспечения объективности проведения на экзаменах будут присутствовать общественные наблюдатели.