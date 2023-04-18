Более 1400 рязанских семей получают выплату на первого ребенка до 3-х лет по линии регионального отделения СФР

С 1 января 2023 года полномочия по предоставлению семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы Социальному фонду России. Это одна из тех выплат, что вошли в состав единого пособия для родителей детей от 0 до 17 лет.

У семей, чьи дети появились на свет до 31 декабря 2022 года, есть выбор — получать выплату как прежде, или перейти на единое пособие. В то же время выплату на малышей, рожденных в 2023 году, можно оформить исключительно по новым правилам.

Право на получение выплаты имеют женщины, впервые ставшие мамами. А в случае смерти матери, лишения ее родительских прав, отмены усыновления — отец, усыновитель или опекун ребенка. Гражданство РФ и постоянное проживание на территории России обязательны. Также непременным условием для назначения выплаты является нуждаемость семьи, которая оценивается с учетом доходов и имущества ее членов: заработной платы, пенсии, стипендии, пособий и др.

Заявление можно подать в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Но следует учесть, что выплата будет начисляться со дня рождения ребенка только в том случае, если заявитель обратился за ее назначением не позднее 6 месяцев с момента появления малыша на свет. Если этот срок упущен, то с месяца подачи заявления.

Заявление на выплату удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Также с заявлением можно обратиться лично через МФЦ или клиентскую службу СФР, предварительно записавшись на прием.

Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе. В 2023 году в Рязанской области он составляет 13 155 рублей. На сегодняшний день 1461 рязанская семья получает выплату на первого ребенка до 3-х лет по линии регионального отделения СФР.