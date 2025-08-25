Более 130 кустов конопли выращивал житель Рязанской области во дворе дома

В деревне Ванчур Шиловского района мужчина выращивал более сотни кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции получили информацию, что житель деревни Ванчур хранит дома большое количество марихуаны. При силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии был задержан 36-летний мужчина. При обследовании его дома нашли несколько стеклянных банок с высушенными фрагментами растений, пару связок с частями растений сушились в комнатах, даже над кроватью.

Экспертиза показала, что изъятые вещества — 1 килограмм 892 грамма марихуаны и части наркосодержащего растения конопля, которые в высушенном виде весили более 4 килограммов 200 граммов.

В горшках во дворе дома и на открытом грунте задержанный выращивал 138 кустов наркосодержащей конопли. Наркотическое средство и сырье изъяли.

По версии следствия, 36-летний мужчина через Интернет купил семена наркосодержащей конопли и высадил их на приусадебном участке. Часть «урожая» мужчина высушил и приготовил марихуану, часть — сушились. Более сотни кустов созревали на огороде. Осенью злоумышленник планировал продать наркотики в Московской области.

Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.