Воскресенье, 17 августа, 2025
21.5 C
Рязань
Новости Касимова

Более 100 тонн форели будут производить в 2026 году на «Касимовской ферме»

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com. Создано с помощью ИИ.

В селе Гиблицы продолжает развиваться предприятие ООО «Касимовская ферма», занимающееся разведением рыбы в установке замкнутого водоснабжения. О планах предприятия на предстоящий год рассказали в администрации района.

С инвестором предприятия встретился глава Касимовского округа Иван Бахилов. К 2026 году на предприятии будут производить более 100 тонн радужной форели ежегодно. Объем инвестиций составляет около 300 миллионов рублей. На ферме появится до 50 рабочих мест.

В мае 2025 года в специально подготовленные бассейны было заселено 12 тысяч рыб.

