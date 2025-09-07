Более 100 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ с начала 2025 года

Сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону в очередной раз совместно с сотрудниками пункта отбора на военную службу по контракту проведен рейд на строительных площадках Рязани, в целях проверки граждан, недавно приобретших гражданство России, факта постановки на воинский учет и информирования о возможности поступления на военную службу по контракту, а также о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим.

В ходе рейда проверено 20 лиц иностранных и натурализованных граждан, 1 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой с начала 2025 года на воинский учет принято более 900 натурализованных граждан. Более 100 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.