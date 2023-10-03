Более 10 тысяч рязанских педагогов досрочно вышли на пенсию

Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Рязанской области воспользовались 10446 человек.

Основными условиями для досрочного назначения страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Наименование учебного заведения и должности должны соответствовать Списку работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений согласно Постановлению Правительства РФ №781 от 29 ноября 2002 года.

При выходе на досрочную пенсию учитывается переходный период. При выработке требуемого педагогического стажа и при наличии достаточного размера пенсионных коэффициентов учитель сможет обратиться за страховой пенсией по истечении срока, который установлен в переходном периоде. Например, если педагог набрал необходимый стаж в 2023 году, выйти на пенсию он сможет в 2028 году. При выработке стажа в 2024 году — в 2029 году.

Узнать об имеющемся педагогическом стаже жители Рязанской области могут, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале Госуслуг, уточнили в региональном отделении ФСС.