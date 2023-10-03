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Более 10 тысяч рязанских педагогов досрочно вышли на пенсию

7info7
Изображение от gpointstudio на Freepik

Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Рязанской области воспользовались 10446 человек.

Основными условиями для досрочного назначения страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.
Наименование учебного заведения и должности должны соответствовать Списку работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений согласно Постановлению Правительства РФ №781 от 29 ноября 2002 года.

При выходе на досрочную пенсию учитывается переходный период. При выработке требуемого педагогического стажа и при наличии достаточного размера пенсионных коэффициентов учитель сможет обратиться за страховой пенсией по истечении срока, который установлен в переходном периоде. Например, если педагог набрал необходимый стаж в 2023 году, выйти на пенсию он сможет в 2028 году. При выработке стажа в 2024 году — в 2029 году.

Узнать об имеющемся педагогическом стаже жители Рязанской области могут, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале Госуслуг, уточнили в региональном отделении ФСС.

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