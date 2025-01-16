Более 10 БПЛА атаковали Воронежскую область минувшей ночью

Три района Воронежской области ночью 16 января атаковали более 10 вражеских БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Большая часть беспилотников была нацелена на нефтебазу в Лискинском районе.
После первой атаки на объекте начался пожар, тушить который было трудно из-за повторных налётов.
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В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты. На тушении задействованы 2 пожарных поезда, десятки единиц спецтехники. Привлечены дополнительные силы из двух соседних регионов РФ.