Более 10 000 человек приняли участие в событиях V Международного форума древних городов «Нарядный мир»

24-28 августа 2022 года при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Россотрудничества, под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО в Рязани прошел V Международный форум древних городов «Нарядный мир».

Представители более 200 древних городов (возрастом старше 500 лет) из 22 стран мира приняли участие в 50 мероприятиях деловой, культурной и образовательной программ Форума древних городов.

В своем приветствии участникам V Международного форума древних городов министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в настоящее время изучение, сбережение и популяризация богатейшего наследия находится в центре внимания государства и профессионального сообщества:

«От того, насколько внимательно мы сегодня относимся к вопросам сохранения облика и исторического духа городов, во многом зависит, последуют ли нашему примеру потомки. Рязань снова встречает участников и гостей Международного форума древних городов, а особое звучание мероприятие приобретает в Год культурного наследия народов России».

Особенно яркие впечатления остались у гостей Форума от работы площадок на Лыбедском бульваре:

«Там такая прекрасная атмосфера! Мне довелось там побывать только в пятницу вечером, но, я прямо не набылась! Роскошная опера, чудесный белорусский коллектив… А уж сколько красоты сотворили авторы поделок! Великолепный праздник, просто отдушина в нашей повседневности», — отзыв из социальных сетей, официальная группа Форума древних городов.

С 24 здесь работала площадка I Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. В новом культурном пространстве – Мультимедийном комплексе, органично сочетающем в себе многовековое наследие и современные технологии – зрители познакомились с иммерсивной фотовыставкой, отражающей особенности национальных костюмов различных регионов России и зарубежных стран, а также посмотрели короткометражные видеофильмы и встретились с авторами некоторых из них.

Кульминацией культурной программы первого дня Форума стал показ спектакля по мотивам произведений Н.С. Лескова «Житие одной бабы». В постановке под руководством режиссера Урсулы Макаровой приняли участие воспитанники Арт-студии «Кинодебют» Центра развития культуры Рязанской области.

«Я проездом в вашем городе и случайно вчера попал на ваш спектакль. Не смог оторваться от происходящего на сцене! Здорово! Рязань приятно удивила наличием театра для молодежи и их работой! <…> Рязань, береги и развивай этот замечательный коллектив! Увожу в столицу самые хорошие впечатления от вас!» (Михаил Павлов, отзыв из соцсетей).

На торжественной церемонии открытия V Международного форума древних городов яркую концертную программу жителям и гостям города подарил Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Артисты исполнили народные песни различных регионов страны – Рязанской земли, Подмосковья, Белгородской и Иркутской областей, Алтайского и Забайкальского краев, а также популярные эстрадные песни.

26 августа на главной сцене состоялась премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», которая подарила зрителям незабываемые эмоции. В стилистически новой интерпретации, аутентичных народных костюмах произведение исполнили Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова, Рязанский русский народный хор имени Е.Попова, солисты музыкальных театров из других регионов России. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Цветков-Толбин.

«Великолепная постановка! 2,5 часа на одном дыхании. Настоящее событие для культурного мира. Молодцы!» (отзыв Натальи Смирновой из соцсетей).

Впервые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив был организован и Международный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили», который посетили свыше 250 мастериц из различных регионов России и Беларуси.

Каждый день, с утра до вечера, работал творческий городок «Лыбедь нарядная», где жители и гости города могли приобрести сувениры и произведения народных промыслов.

Не менее насыщенной была и научно-деловая программа Форума, основной площадкой для которой стала Рязанская областная библиотека имени Горького.

26 августа прошло ключевое событие деловой программы V Международного форума древних городов – пленарное заседание Ассоциации древних городов, модератором которого выступил директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов. Ведущие эксперты всероссийского и международного уровня обсудили вопросы развития древних городов, проблемы сохранения культурного наследия и традиций народов мира. Среди спикеров центрального заседания и тематических секций Ассоциации – Президент Биографического института Александра Зиновьева, российский общественный деятель, жена и соратник всемирно известного российского философа Ольга Зиновьева; председатель правления «Семёновского благотворительного общества», правнук П.П. Семёнова Тян-Шанского Александр Семёнов Тян-Шанский; генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов; председатель правления Ассоциации «Организаций народных промыслов, ремесел и художников «Наследие России»» Сергей Коломейцев.

Видеозаписи ключевых мероприятий V Международного форума древних городов проводились на платформе «Культура. РФ», теперь их можно посмотреть в официальной группе «Рязанская область» ВКонтакте, а также на сайте Форума древних городов.