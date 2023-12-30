Бокально-инструментальный ансамбль

Десять выходных дней подряд — прекрасный повод для разнообразного отдыха, в том числе и для дружеских и семейных застолий. Конечно, неформальное и раскрепощенное общение с близкими людьми, совмещенное с вкушением всевозможных яств и напитков, вполне достойный способ времяпрепровождения в эту праздничную декаду. Но если в меню этих милых встреч присутствует алкоголь, то необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы потом не было мучительно больно за бездумно выпитые граммы.

Комфортный старт

Одно из базовых правил культуры пития — не употреблять спиртные напитки натощак. Если за пару-тройку часов до возлияний вы недурно перекусили (это может быть вкусный суп или сытный салат, либо с любовью приготовленное второе блюдо), то опьянение, даже при массированном употреблении горячительного, такого предусмотрительного человека, скорее всего, не настигнет. Да и нокдауна для печени можно будет избежать.

Рассудительный читатель поспешит возразить, зачем приступать к торжественной трапезе с хорошо наполненным желудком?

Именно для того, чтобы у участников щедрого застолья быстро разгорелся аппетит, народы, живущие в средиземноморском регионе, придумали такую процедуру, как аперитив. По сути, это открытие праздничного обеда или ужина, для которого в идеале подойдет бокал сухого игристого или тихого вина, хереса или вермута, и конечно, легкие закуски, такие как оливки, маслины, различные виды орехов и сыров. В качестве аперитива не рекомендуется подавать напитки с большим содержанием сахара, так как они не возбуждают, а, наоборот, глушат аппетит.

Отставить дурной тон!

Когда наступает время основных блюд, в ход уже может пойти тяжелая артиллерия, то есть крепкие напитки, к примеру, водка или настойки, либо крепленые вина.

Оптимальная пауза между тостами во время застолья — 10-15 минут. Она позволяет всем участникам посиделок не торопясь попробовать предложенные лакомства, комфортно войти в разговор и свести к минимуму риск быстро захмелеть. Призыв опустошать бокалы или рюмки после каждого тоста или просьба к непьющему обязательно принять на грудь — дурной тон на любой встрече. Если человек не употребляет спиртное, то он вправе чокнуться с другими наполненной рюмкой, но не обязан даже пригублять и подробно объяснять причины личной неприязни к алкоголю. Необходимость сесть за руль, приём лекарств или отсутствие удовольствия от употребления спиртного, как правило, убеждают самых напористых выпивох.

Достойный финал

Если застолье затянулось надолго, то в его финале уместен дижестив — напиток, употребляемый после еды, либо вместе с десертом, для улучшения пищеварения. Это традиция тоже родом из Средиземноморья. Под занавес вечеринки можно подать коньяк, бренди, граппу, виски или ликер.

Приходится признать, что такой сценарий застолья в суете будней и кутерьме обычных выходных в нашей стране практикуется редко. Но праздничная декада позволяет реализовать и его. В любом случае, при взаимодействии с алкоголем всегда необходима умеренность и аккуратность, иначе может пострадать здоровье и достоинство употреблявшего. Если на следующий день после бурных посиделок вы всё-таки чувствуете себя некомфортно, лучшие лекарства от похмельного синдрома — долгий сон, тёплый утренний душ, правильная еда и напитки: ароматный бульон, кефир или рассол, и, разумеется, помощь и участие близких.