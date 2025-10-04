В Ленинградской области полиция задержала 30-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в хулиганстве. Поводом стал конфликт на религиозной почве, в результате которого был избит мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о драке на Воронцовском бульваре в городе Бугры поступило в полицию Всеволожского района Ленобласти 30 сентября. Прибывший наряд доставил в участок двух участников конфликта: 29-летнего Илью и 30-летнего Эрзимана.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о бойце ММА Эрзимане Байрамове, который ранее выступал в таких организациях, как Hard Core и Федерации панкратиона Санкт-Петербурга. На его счету более 10 поединков в смешанных единоборствах.

Уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) было возбуждено 2 октября. 3 октября подозреваемый был задержан по месту жительства, допрошен и помещен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данным полиции, конфликт между мужчинами произошел из-за «расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»».

Отмечается, что пострадавший не стал писать заявление на дагестанца и не зафиксировал побои. Однако после объективной проверки и опроса свидетелей полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейское следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.