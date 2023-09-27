Бойца ЧВК «Вагнер» с братом жестоко избили из-за девушки

В Саратовской области два человека пострадали во время драки в городе Аткарск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, компания молодых людей отмечала в кафе день рождения. Между именинником и посетителем заведения произошел конфликт на бытовой почве, предположительно, из-за девушки.

Отношения мужчины выясняли на улице, там к ним присоединились знакомые. Медицинская помощь, по информации правоохранителей, потребовалась двум пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ.

Некоторые подробности случившегося сообщает издание «Блокнот». По информации СМИ, пострадали боец ЧВК «Вагнер» и его брат. Местные жители пишут, что у одного перелом ноги со смещением, у второго — многочисленные ушибы и сотрясение.

Среди избивавших замечены азербайджанцы. Позднее их, якобы, видели около больницы, куда отвезли пострадавших.