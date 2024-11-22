Бояться и дрожать: Картаполов прокомментировал заявление Путина

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС, что страны Запада должны «бояться и дрожать» в ответ на слова президента России Владимира Путина о применении новых российских ракет.

Картаполов подчеркнул, что Россия уверена в своей правоте и стремится к победе. Специальная военная операция на Украине, по его словам, будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО дали разрешение на использование дальнобойного высокоточного оружия. После этого российские объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американских и британских ракет. В ответ на это Россия впервые применила свои новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по украинскому объекту — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Путин также подчеркнул, что Запад, проводя провокационную политику, рискует столкнуться с серьезными последствиями, если конфликт продолжит обостряться.