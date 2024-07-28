Боялся, что умру. Китайский турист рассказал о приключениях в Калининграде

Путешественник из Китая по имени Ниньюань рассказал изданию «Клопс» о своих приключениях в Калининграде.

Он приехал в город на четыре дня. Туриста удивили расслабленность и неторопливость местных жителей. Также ему бросились ему в глаза чистота и порядок.

«Я был поражен чистотой и ухоженностью улиц Калининграда. Это действительно красивый и уютный город для прогулок», — отметил Ниньюань.

Кроме того, китайцу понравилось, что в городе так много старых домов и даже руин.

Главной трудностью для путешественника стала адаптация к местной кухне. Больше всего из местных блюд его шокировала строганина из пеламиды.

«Я не знал, как это есть, и боялся, что умру!» – признался турист.

Внимание гостя привлекло то, как мало вокруг полиции. По его словам, в Китае ситуация обстоит совершенно иначе. Также его расстроила судьба Дома Советов, который недавно снесли.