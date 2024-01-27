Богдан Шувалов покорил жюри шоу «Голос»

Исполнитель из Санкт-Петербурга Богдан Шувалов покорил жюри в очередном выпуске шоу «Голос». Программа вышла в эфир Первого канала в пятницу, 26 января.

Шувалов исполнил композицию Lovely. Жюри впечатлил не только его голос, но и внешность. Полина Гагарина даже сравнила певца с Джонни Деппом.

К Шувалову повернулись Zivert и Гагарина, но первую заблокировал Владимир Пресняков. По словам Преснякова, исполнитель заставил членов жюри купаться в его искусстве.

Гагарина, разговаривая с Богданом, вставала, а Zivert сравнивала его с инопланетянином.

— Мне хочется сказать, Кен, я твоя Барби, — заявила Полина Гагарина.

К ней в команду и пошёл Шувалов. После его решения Гагарина устроила танцы.