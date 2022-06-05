Боевой экстрасенс, работавший на КГБ, назвал дату капитуляции Зеленского

86-летний житель Борисоглебска Воронежской области Иван Фомин, работавший в своё время на КГБ, назвал возможную дату капитуляции Зеленского. Об этом боевой экстрасенс рассказал программе НТВ «Новые русские сенсации».

Фомин был одним из сотрудников отряда профессора Александра Спиркина — основателя лаборатории экстрасенсорики при КГБ СССР. Многое из того, чем занималась группа, до сих пор засекречено.

Среди предсказания Фомина — землетрясение в Армении в 1988 году, гибель губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Так что его мнению, считают журналисты НТВ, можно доверять.

Иван Фомин уверен, что действующий президент Украины сбежит из страны до конца своего срока. Вероятно, в Польшу, но скорее всего, в Литву.

Экстрасенс считает, что Зеленский переживает за свою судьбу, запутался и не видит выхода. Фомин говорит, что видит цифру 17 сентября. Правда, какого года не указывает.