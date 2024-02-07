Боец СВО написал заявление в полицию на невесту, потратившую все его деньги

Боец СВО из Ногинска написал заявление в полицию на свою невесту. Мужчина обвиняет девушку в краже денег, пишет «Комсомольская правда».

Иван (имя бойца, служащего в штурмовой роте, изменено), знал Ларису со школы. В 2022 году пара сошлась ближе, начали думать о женитьбе. А в октябре мужчину мобилизовали.

Уходя служить, он попросил Ларису переводить своей младшей сестре Анастасии с его зарплаты по 20 тысяч рублей. Первое время деньги приходили, а затем перестали.

Невеста тем временем купила машину, отпраздновала 30-летие в коттедже с гостями и стриптизёром.

— Репутация у нее в городе не самая лучшая. У нее есть ребенок от первого брака, говорят, что развелись из-за ее измены, — рассказала Анастасия журналистам.

Иван приезжал в феврале 2023 года в отпуск, свозил невесту и ее сестру в Санкт-Петербург. После этого уехал обратно на СВО. После этого Лариса купила машину.

Сестра подозревала, что невеста тратит деньги Ивана. Она решила попросить у него в долг 400 тысяч, якобы на покупку машины. Мужчина попросил Ларису перевести, а та ответила, что денег нет и перестала общаться.

В очередной раз Иван, приехав в отпуск, написал заявление в полицию. 4 октября было возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета (п.»г» ч.3 ст. 158 УК РФ).

Сейчас следствие выясняет, сколько денег было снято с карты бойца. По неофициальным данным речь идёт о 800 тысячах рублей.