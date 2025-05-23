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Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Новости России

Боец Малой: участников СВО находили мертвыми после ночи с секс-работницами

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Некоторых участников СВО находили мертвыми после ночи с секс-работницами, которые охотятся за посмертными выплатами военнослужащих, пишет «Лента.ру» со ссылкой на бойцов.

Как отметил командир взвода с позывным Бист, жертвами «черных вдов» нередко становятся «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания».

«Я видел, когда женщина выходила замуж два или три раза за штурмовиков. При среднем его сроке жизни можно успеть выскочить замуж три или четыре раза за год», — заявил собеседник издания.

По его словам, раньше девять из десяти звонков родственников погибших были связаны с поиском тела, сейчас же — с выплатами.

О другом явлении рассказал боец с позывным Беркут. Так, некоторые секс-работницы могут передавать ВСУ данные от российских военных. Таких дам называют «мальвинками». Солдат с позывным Малой уточнил, что знает о случаях, когда бойцов после ночи с ними находили мертвыми.

При этом собеседники «Ленты.ру» добавили, что это явление не слишком распространено.

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