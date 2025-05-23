Боец Малой: участников СВО находили мертвыми после ночи с секс-работницами

Некоторых участников СВО находили мертвыми после ночи с секс-работницами, которые охотятся за посмертными выплатами военнослужащих, пишет «Лента.ру» со ссылкой на бойцов.
Как отметил командир взвода с позывным Бист, жертвами «черных вдов» нередко становятся «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания».
По его словам, раньше девять из десяти звонков родственников погибших были связаны с поиском тела, сейчас же — с выплатами.
О другом явлении рассказал боец с позывным Беркут. Так, некоторые секс-работницы могут передавать ВСУ данные от российских военных. Таких дам называют «мальвинками». Солдат с позывным Малой уточнил, что знает о случаях, когда бойцов после ночи с ними находили мертвыми.
При этом собеседники «Ленты.ру» добавили, что это явление не слишком распространено.
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