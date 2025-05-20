Боец Деев призвал отправить дочь чиновницы Шевцовой на СВО

Участник спецоперации Юрий Деев в беседе с News.ru призвал отправить дочь экс-главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой в прифронтовую зону.
В соцсетях завирусилось видео, на которых девушка угрожает отправить «фраеров» — своих недоброжелателей — на СВО, потому что ее мама работает мэром.
По его словам, служба в зоне спецоперации — честь, а не наказание.
Также боец поддержал решение губернатора Георгия Филимонову снять мать девушки с поста.
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