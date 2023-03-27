Понедельник, 27 марта, 2023
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Боец ЧВК «Вагнер» из Танзании геройски погиб в боях за Бахмут

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В боях за Бахмут погиб гражданин Танзании, воевавший в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин, отвечая на вопрос агентства «Рейтер».

По информации «Рейтер», о гибели гражданина Танзании Немеса Таримо стало известно в середине января.

По словам Пригожина, бойца он вербовал лично, в одной из колоний Ярославской области. Мотивом Немеса было то, что люди Донбасса находятся в том же положении, что и люди на африканском континенте.

Таримо получил 7 лет колонии, 2 года отсидел. Пригожин говорил ему, что скоро он выйдет по УДО, но африканец решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что погиб боец геройски. В подтверждении приводится рапорт командира его отряда.

Боец ЧВК «Вагнер» из Танзании геройски погиб в боях за Бахмут

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