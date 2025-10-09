Bloomberg: Украина лишилась более 60% мощностей по добыче газа после российских ударов

После ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях Украина потеряла свыше 60% мощностей по добыче газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, теперь Киев будет вынужден потратить около €1,9 млрд на импорт топлива, чтобы «пережить зиму». Если удары по энергетическим объектам продолжатся, Украине потребуется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа к концу марта 2026 года — это около 20% годового потребления страны.

В текущем году Украина уже приобрела за рубежом около 4,6 млрд кубометров газа. По расчетам властей, общий объем закупок к концу года может достичь 5,8 млрд кубометров, однако эта цифра зависит от темпов восстановления повреждённой инфраструктуры.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 3 октября Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности — наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками — по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Компания «Нафтогаз» подтвердила, что значительная часть газодобывающих объектов в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, часть из которых является критической. По оценке компании, удары стали самыми масштабными по газовой инфраструктуре с февраля 2022 года, сообщает ТАСС.