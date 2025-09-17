Блогера избили в Петербурге после слов: «Солнышко, не найдётся сигаретки?» 

В поселке Металлострой в День поселка был избит и получил ножевые ранения фрик-блогер Нильс Трауриг. Об этом пишет телеграм-канал «MASH на Мойке».

Инцидент произошел на площади рядом с Домом культуры. По словам самого блогера, конфликт начал взрослый мужчина. Местные жители, в свою очередь, утверждают, что блогер «неудачно» попросил сигарету.

Обидчика блогера могли возмутить слова: «Солнышко, не найдётся сигаретки?».

В результате завязавшейся драки Трауриг получил ножевые ранения в руку и лицо. После этого пострадавшего доставили в больницу, где ему наложили швы. Блогер обратился с заявлением в полицию.

Очевидцы предполагают, что причиной конфликта могла стать «манерность» молодого человека. Его внешний вид, включая татуировки на белках глаз, раздвоенный язык, пирсинг и множество других татуировок, мог спровоцировать агрессию.