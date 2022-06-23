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Четверг, 23 июня, 2022

Блогер сообщил о «возбуждении уголовного дела» против Максим Галкина

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Блогер сообщил о «возбуждении уголовного дела» против Максим Галкина

Блогер Гаспар Авакян сообщил в социальной сети «ВКонтакте» о жалобе в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области на шоумена Максима Галкина.

По его словам, в отношении юмориста «возбуждено уголовное дело» из-за его высказываний о ВС РФ.

«Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин, муж известной певицы Аллы Пугачевой, так не считает», – утверждает Авакян.

Автор поста отметил, что полицейские провели проверку и нашли признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ. Обращение Авакяна направлено в СКР.

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