Блогер сообщил о «возбуждении уголовного дела» против Максим Галкина

Блогер Гаспар Авакян сообщил в социальной сети «ВКонтакте» о жалобе в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области на шоумена Максима Галкина.

По его словам, в отношении юмориста «возбуждено уголовное дело» из-за его высказываний о ВС РФ.

«Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин, муж известной певицы Аллы Пугачевой, так не считает», – утверждает Авакян.

Автор поста отметил, что полицейские провели проверку и нашли признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ. Обращение Авакяна направлено в СКР.