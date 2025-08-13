Блогер рассказала о безвизовой стране с особенным отношением к россиянам

Блогер-путешественница Елена в своём блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» рассказала о поездке в Узбекистан. По её словам, именно здесь она чувствовала себя настолько спокойно и уютно, что временами казалось — она дома, в России.

Страна удивляет с первых дней: нет карманников, никто не пытается обсчитать на рынке или в магазине, а прохожие, заметив, что вы что-то ищете, сами подходят и предлагают помощь, не ожидая ничего взамен. Уровень преступности настолько низкий, что даже поздним вечером можно без опаски гулять по узким улочкам, в том числе одиноким девушкам. Вечером атмосфера особенно чарующая: тихие голоса, аромат пряностей в воздухе, мягкий свет фонарей. Города в это время напоминают восточную сказку.

По словам Елены, Узбекистан подходит тем, кто ценит простоту, искренность и душевную теплоту. Здесь улыбаются не из вежливости, а от радости встречи, особенно если узнают, что вы из России. Потеряться сложно — большинство жителей свободно говорит по-русски, а в сложной ситуации местные обязательно помогут.

Путешествие сюда можно сделать бюджетным. Чистые и уютные гостиницы стоят от 1000 рублей в сутки с завтраком, а сытный обед в ресторане обойдётся в 400–500 рублей, причём порции большие, с мясом и свежими овощами.

Лето здесь жаркое, а вот осень, зима и весна — идеальное время для поездки. Елена была в конце февраля — начале марта: погода теплее, чем в России, но без изнуряющей жары, туристов немного, очередей нет, а цены ниже из-за несезона.

Добраться просто: самолёты летают не только из Москвы, но и из других городов России. При раннем бронировании билеты недорогие. Есть и варианты с поездом или автобусом — дорога займёт два-три дня. Популярны и организованные туры, но блогер советует ехать самостоятельно: всё настолько удобно, что справится даже новичок или пенсионер.

Отношение к россиянам здесь особенное — местные принимают их почти как родных: приглашают за стол, делятся историями, рассказывают о традициях и культуре. В старинных городах впечатляют величественные медресе, изящные мечети, шумные базары и узкие улочки, хранящие атмосферу веков.

Для поездки из России нужен только загранпаспорт — визы и сложных формальностей нет. Приехать сюда можно с друзьями, семьёй или в одиночку — в любом случае вы будете в безопасности и окружении доброжелательных людей, пишет блогер.