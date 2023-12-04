В Москве скончался блогер Никита Васин, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, 22-летний молодой человек скончался в реанимации ночью 3 декабря. Причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Скорую помощь вызвала 18-летняя девушка Васина. Но её словам, они вместе употребили неизвестное вещество в квартире на Рогожском валу. После обоим стало плохо.
К приезду медиков Васин находился без сознания. Блогер умер в реанимации. За жизнь подруги борются врачи.
Силовики обнаружили в квартире пакет с остатками ЛСД.
Никита Васин — известный блогер. На YouTube-канале 486 тысяч подписчиков. Молодой человек делал обзоры мультфильмов, рассказывал про забавные моменты и «пасхалки» мультфильма «Смешарики».