Блогер назвал город Европы с хорошими пляжами и красивыми девушками, где любят русских туристов

Путешествующий по миру тревел-блогер поделился впечатлениями о жителях Румынии, описав их фразой «любят русских». Свою публикацию он разместил в личном TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В заметке автор рассказал о курортном городе Констанце на берегу Чёрного моря. По его словам, сам город не представляет особого интереса, однако его пляжи заслуживают внимания. Курортная зона здесь протянулась на 50 километров и включает десятки оборудованных пляжей с бесплатными лежаками, душем, кафе и отелями.

Особенность побережья — песчаные пляжи и мелкое море, благодаря чему вода быстро прогревается, и купальный сезон длится с конца весны до октября. Это, по мнению блогера, делает курорт удобным для семей с детьми.

Он отметил, что цены в Румынии ниже, чем в российских черноморских курортах, а также доступнее по сравнению с другими странами Европы. Поэтому Констанца пользуется популярностью у туристов из России. Дополнительным плюсом является то, что многие местные жители хорошо говорят по-русски.

По словам блогера, румынские девушки ценят внимание и щедрость российских туристов, а сами отличаются активностью, увлечённостью спортом и любовью к чтению.

«Вообще, обратил внимание, что румынки не просто следят за собой — но и ценят свою красоту. Девушки постоянно фотографируются, позируют и всячески демонстрируют свою привлекательность», — пишет автор статьи.

Также блогер отметил красоту румынских женщин и то, что они не просто залипают на пляже в телефонах. Он заметил много румынок, которые читают книги.